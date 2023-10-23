Sakarya'da 3 Katlı Binada Yangın Çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar neticesinde söndürüldü.

Fatih Mahallesi 9075. Sokak'ta 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Panik oluşturan yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA