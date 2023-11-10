10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla saat 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da hayat durdu. Şehir merkezinde sirenler çaldı, bayraklar yarıya indirildi. Tüm vatandaşlar bulundukları noktada saygı duruşunda bulundu. Görevli polisler ise selam durdu.

Sakarya'da 09.05'te hayat durdu

SAKARYA - 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla saat 09.05'te tüm Türkiye'de olduğu gibi Sakarya'da da hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 85. yılında, saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'da da hayat durdu. Şehir merkezinde sirenler çaldı, bayraklar yarıya indirildi. Tüm vatandaşlar bulundukları noktada saygı duruşunda bulundu. Görevli polisler ise selam durdu.