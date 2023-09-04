Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Haftası'nda Vatandaşlara Karanfil Dağıttı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında şehir merkezinde vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıtımı gerçekleştirdi. Zabıta teşkilatının 197. kuruluş yılı olan haftada, vatandaşlar zabıta ekiplerini kutlayarak tebrik etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri 1-7 Eylül Zabıta Haftası münasebetiyle şehir merkezinde vatandaşlara ve esnafa karanfil dağıtımı gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 1-7 Eylül Zabıta Haftası münasebetiyle Çark Caddesi ve Uzunçarşı'da vatandaşlara ve esnaflara karanfil dağıttı. Zabıta teşkilatının 197. kuruluş yılı olan haftada, vatandaşların huzuru, güvenliği için çalışan zabıta ekiplerini vatandaşlar da kutlayarak tebrik etti. - SAKARYA