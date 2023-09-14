Sakarya Büyükşehir Belediyesi YADEM Üyeleri Tatil Yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) üyesi 200 kadın, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan bir günlük deniz tatili imkanı buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) üyesi 200 kadın, tatil yapma imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 200 kişinin, 4 günlük periyotta Kocaali Kadınlar Plajı'nda denizin, kumun ve güneşin tadını çıkardığı belirtildi.

Farklı gezi ve etkinliklerle devam eden 2023 yılı programı kapsamında YADEM üyesi 200 kadın, tüm ücretleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanan bir günlük deniz tatili imkanı bulduğu aktarılan açıklamada, Aziz Duran Parkı içindeki merkez binasından 4 farklı günde hareket eden 50 kişilik grupların Kocaali Kadın Plajı'nda keyifli bir gün geçirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nediha Püsküllü, hayatında hiç denize girmediğini belirterek, "Karadeniz'e ilk kez geldim. Büyüşehir sayesinde geldim. Her şey için teşekkür ederim. YADEM'de kurduğumuz dostluklar çok farklı." ifadesini kullandı.

YADEM sayesinde sürekli evde kalmak yerine günlerini etkinliklerle geçirdiklerini anlatan Saime Çelik ise "Zaman zaman geziler, doğa yürüyüşleri oluyor. Evde olmak değil, böyle bir arada olmak çok güzel." açıklamasında bulundu.

Yüce, Tarım Lisesi inşaatını inceledi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi sahasında inşa edilen Tarım Lisesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar'dan bilgi alan Yüce, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle tarım şehri Sakarya'ya yakışan bir projeyi hayata geçireceklerini ifade etti.

Eğitime önemli bir destek daha sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yüce, Tarım Lisesi'nde temel öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını, kısa süre içerisinde okulun temelinin atılacağını aktardı.

Yüce, yıllardır vahşi depolama alanı olarak kullanılan alanı ıslah ettiklerini ve tarımsal üretime kazandırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Erenler Alancuma'da insan sağlığına, çevreye ve Sakarya nehrine ciddi anlamda tehdit oluşturan 500 dekar alanda çok ciddi bir çalışma gerçekleştirerek tarıma kazandırdık. 26 türden 62 çeşit meyvenin ekimini gerçekleştirdik. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığımız iş birliğiyle 16 derslikli Tarım Lisesi inşa ediyoruz. Temel öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah projemiz tamamlandığında gençlerimiz tarımı uygulamalı olarak öğrenecek."

Serdivan'a Çocuk Dostu Oyun Sokağı

Serdivan Belediyesi, kent sokaklarını çocuklar ve ebeveynleri için yaşanabilir alanlara, yaya ve çocuk dostu kamusal mekanlara dönüştürmek amacıyla "Sokak Dönüştürme Uygulama Projesi"ni hayata geçiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında ilk olarak Arabacıalanı Mahallesi'ndeki Necmi Kardeş Sokak'ta yaya ve özellikle de çocuk kullanımını önceleyen kapsayıcı ve güvenli kamusal mekana dönüştürülmesi hedefleniyor.

Tasarım çalışmasında trafiğe kapanması planlanan yol aksları belirlendi. Sokakta ayrıca yaya ve trafik güvenliği açısından uygun tasarım anlayışı benimsenip sokağın güvenli oyun alanı haline getirilmesi amaçlanıyor.