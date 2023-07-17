Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cennet Vadisi'nde Lavanta Hasadı Yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Cennet Vadisi'nde yer alan lavanta tarlasında hasat yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen lavanta bahçesinde hasada başlandığı belirtildi.

Mor rengiyle görsel şölen oluşturan lavantaların uzman ellerde işlenerek şifalı ürünlere dönüştüğü anlatılan açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye gelenlerin bahçelerde fotoğraf çektirdiği aktarıldı.

Açıklamada, vadinin bazı bölgelerindeki yetiştirilen arıların zengin görüntü oluşturduğuna değinilerek, lavantaların arasında uçuşan kelebeklerin de fotoğraf almak isteyen fotoğrafçıların karelerini süslediği ifade edildi.

Belediyenin iştiraki FİDAN A.Ş ve SERA A.Ş'de görevli uzman ekiplerce toplanan lavantaların sabun, soğuk sıkım yağlar ve esansların üretiminde kullanıldığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bir tohumun yeşermesi, tarlada ürüne dönüşmesi ve vatandaşlara ürün olarak sunulması için yoğun mesai harcıyoruz. Cennet Vadisi'nde ürettiğimiz adaçayı, kuşburnu, defne, biberiye, kekik, ıhlamur ve lavanta gibi doğanın mucizeleri ekiplerimizce işlenerek şifalı ürünlere dönüşüyor. Tıbbi ve aromatik bitki konusunda dünyanın en geniş ürün yelpazesine sahip Cennet Vadisi Sakarya için üretmeye, şehrimize değer katmaya devam ediyor."