Sakarya Büyükşehir Belediyesi Baba-Çocuk Kamp Buluşmalarına Devam Ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Baba-Çocuk kamp programları tüm hızıyla devam ediyor. Kamp buluşmalarında çocuklar babalarıyla birlikte Macera Park'ta adrenalin dolu bir hafta sonu geçiriyor. Başkan Ekrem Yüce de kamplara katılarak çocuklarla bir araya geliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Baba- Çocuk kamp programları tüm hızıyla devam ediyor.

5 haftanın geride kaldığı kamp buluşmalarında çocuklar babalarıyla birlikte Macera Park'ta adrenalin dolu bir hafta sonu geçiriyor. Farklı kuşakların bir araya geldiği Baba-Çocuk kamplarında çadırlar kuruluyor, kamp ateşi yakılıyor, sahne gösterileri sergileniyor, doğa keşfediliyor, geleneksel oyunlar ile çocuklar babalarıyla unutamayacakları bir deneyim yaşıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Baba-Çocuk kamp buluşmalarına katılarak, çocuklarla bir araya geliyor. Bu çerçevede Yüce'nin, Yaşayarak Öğrenme Macera Parkında düzenlenen Baba-Çocuk Kampına gerçekleştirdiği ziyaret renkli anlara sahne oldu. Kamp alanına adım attığında çocuklar coşkusu ile karşılaşan Yüce, bu anlara tanık olmanın verdiği mutluluğu paylaştı.

Başkan Yüce, "Değerli çocuklarımız ve aileleriyle, bugün burada sizlerle olmanın ve bu özel etkinlikte bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çocuklarımız, geleceğimizin teminatıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak, çocuklarımızın eğlenerek öğrenebileceği, anılar biriktirebileceği ve aileleriyle bir arada olmanın ayrıcalığını yaşayabileceği etkinlikler, dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendiriyor, bağları kuvvetlendiriyor. Bugün burada miniklerimizin neşesi ve enerjisiyle dolu dolu bir gün geçirdik. Hep birlikte güzel anılar biriktirdik. Aynı zamanda çocuklarımızın ve ailelerinin isteği üzerine 'Aile Kampı' düzenleyeceğiz. Anneler de katılsın diye böyle bir etkinliği hayata geçirmekten mutluluk duyacağız" dedi. - SAKARYA