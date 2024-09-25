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Sahipsiz Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Yaşlı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Sahipsiz Köpeklerin Saldırısına Uğrayan Yaşlı Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Niğde'nin Bor ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 78 yaşındaki Suziye Atlı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan Atlı'nın durumu kritik.

NİĞDE'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan Suziye Atlı (78), çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan Atlı, hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesi Bahçeli Beldesi Saray Mahallesi'nde bahçede elma toplayan Suziye Atlı, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Köpekler tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan kadının çığlıkları üzerine çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarılan Atlı, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kafa, boyun ve kolundan yaralanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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