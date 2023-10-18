Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı 12 koyun telef oldu. Köpeklerin saldırısı sonucu 8 koyun yaralandı.

Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 12 koyun telef oldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı 12 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, kırsal Aşağı Komat Mahallesi'nde çitin içerisinde bulunan S.T'ye ait koyunlara sahipsiz köpekler saldırdı. Durumu geç fark eden vatandaşların müdahalesiyle köpekler kaçarken, sürüdeki 20 koyundan 12'si telef oldu, 8'i yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek incelemede bulundu. Telef olan koyunlar iş makinesi yardımıyla gömüldü.