Sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırdığı 77 yaşındaki kadın elinden yaralandı.

???????Alınan bilgiye göre, Koyunca Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan Neriman Özgür, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Elinden yaralanan Özgür'ün imdadına koşan çevredeki vatandaşlar köpeği uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgür, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yakalanan köpek, barınağa götürüldü.

Evinde istirahat eden Neriman Özgür, gazetecilere, aynı köpeğin daha önce de komşusuna saldırdığını söyledi. Çok korktuğunu belirten Özgür, mahalledeki sahipsiz hayvanların barınağa götürülmesini istediklerini anlattı.