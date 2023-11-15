Sahipsiz Köpeğin Halk Otobüsündeki Yolculuğu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halk otobüsüne binen sahipsiz köpeğin yolculuğu araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ayhan Kökten (52) idaresindeki 502 numaralı Gebze-Şifa hattında çalışan 41 J 4083 plakalı halk otobüsü, yolcu almak için Hacı Halil Mahallesi Hükümet Caddesi'nde durağa yanaştığında sahipsiz bir köpek de yolcularla araca bindi.

Bir süre otobüsün içinde dolaşan hayvan, şoförün tüm indirme çabalarına karşın yolcuların ayakları dibine yattı. Yaklaşık 4 kilometre yolculuk yapan köpek, Darıca ilçesi İstasyon Caddesi'ndeki durakta araçtan indi.

Köpeğin halk otobüsündeki yolculuğu araç içi güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.