Şahinbey Belediyesi Parkları Vatandaşların Sıcaktan Kaçış Noktası

Son günlerde yaşanan aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı parklara gelerek serinliyor.

Gaziantep'te özellikle son haftalarda etkili olan aşırı sıcaklar vatandaşları bunaltırken, sıcak nedeniyle evlerinde duramayan vatandaşlar, soluğu Şahinbey Belediyesi'nin parklarında alıyor. Daha önce sadece hafta sonları kalabalık olan parklar şimdiler de haftanın her günü dolup taşıyor.

Parklarımız dolup taşıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu havaların aşırı derecede ısındığına dikkati çekerek "Bu yıl Dünya'nın en sıcak yıllarından biri. Sıcak havalarda güneşin altında kalmaktan kaçınmak gerek. Güneş ışınları sabah 10.00 ile 16.00 arasında dik bir şekilde gelir. Böyle sıcak havalarda sıkça su tüketilmesi gerekiyor. Gaziantepli vatandaşlarımızın özellikle yaşlılarımızın sıcak havalar da mümkün olduğu kadar dışarı çıkmaması gerekiyor. Sıcakların arttığı şu günlerde vatandaşlarımız parklara akın ediyor. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sıcaklardan etkilenmemesi ve daha keyifli zaman geçirebilmeleri için 655 tane park yaptık. Daha önce sadece hafta sonları dolup taşan parklarımız bugünlerde hafta içi de dolup taşıyor. Biz de vatandaşlarımızla parklarımızda bir araya gelerek sohbet ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP