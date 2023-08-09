Şahinbey Belediyesi'nden Atık Malzemelerle Yaratıcılık

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Burç Sosyal Tesisi kursiyerleri evlerindeki atıl malzemeleri kullanarak yaptıkları eşyalarla dikkat çekici çalışmalara imza atıyorlar.

Şahinbey Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Burç Sosyal Tesisindeki kursiyerler, insanların atıl malzeme olarak düşündüğü malzemeler ev hanımlarının elinde kimi zaman yatak örtüsüne kimi zaman süs ağacına kimi zaman çocuklar için yapılan elbiselere dönüşüyor. Burç sosyal Tesisindeki kursiyerler aldıkları eğitimlerle atık malzemelere hayat vererek yaptıkları eşyalar, onlara takdir ve ekonomik kazanç olarak geri dönüyor.

Aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz

Burç Sosyal Tesisinde yaptıkları ürünleri sergileyen hanımlar kendilerine her zaman destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, "Evlerimizde kullanmadığımız ve atıl durumda olan malzemeleri Burç Sosyal Tesis 'inde hocalarımızın desteği ve bizlere verilen imkanlarla elbise, yatak örtüsü, eşarp ve süs eşyalarına dönüştürüyoruz. Yaptığımız eşyaların bir kısmını kendi evimize ve çocuklarımıza veriyoruz. Bir kısmını da satarak aile bütçemize katkıda bulunuyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımıza bizlere vermiş olduğu imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP