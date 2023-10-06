Sahil Güvenlik ekipleri boğulmaktan son anda kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkol aldıktan sonra denize girdiği iddia edilen kadını, boğulmaktan son anda Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Akyar mevkindeki sahilde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan H.K. adlı kadın, sahilde dolaştıktan sonra kıyafetleriyle denize girdi. Kıyıdan yaklaşık 200 metre açılan kadın, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. H.K'nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine botla gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denize can simidi atarak kadını boğulmaktan son anda kurtardı. İlk müdahalesi Sahil Güvenlik botunda yapılan H.K, kıyıya çıkarıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - AYDIN