Sahibinin elinden kaçan koç karayolunda dakikalarca koştu

Sahibinin elinden kaçan koç karayoluna dakikalarca koştu

KARABÜK - Karabük'te sahibinin elinden kaçan bir koç karayolunda dakikalarca koştu. Ters şeritte gelen araçlara aldırış etmeden kaçan koç, bu sırada duran Tır'ın altında kıskıvrak yakalandı.

Olay, Karabük girişinde yer alan demir çelik kavşağında yaşandı. Sahibinin elinden kaçan bir koç bir anda karayoluna inerek kaçmaya başladı. Sahibinin arkasından kovaladığı ve ters şeritte koşan Koç karşı şeride geçerek, hareket halinde iken duran Tır'ın altında sürücü ve yanındaki arkadaşı tarafından kıskıvrak yakalanarak sahibine teslim edilirken, yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.