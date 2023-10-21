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Sahara Geçidinde Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Şavşat karayolunun Sahara Geçidinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede dün sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof karayolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor. Her iki güzergahta etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Ekipler, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.