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Sağanak yağışta bungalov evler sular altında kaldı

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Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular içinde bıraktı. Ekipler kayıp tatilciler olabileceği konusunda teyyakuzda.

Sağanak yağışta bungalov evler sular içinde kaldı

Ekipler kayıp kişiler olabileceği konusundaki teyyakuzda

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde şiddetli yağış sonrasında taşan dereler, orman içerisindeki bungalov evleri sular içinde bıraktı. Ekipler bölgede kayıp tatilciler olabileceği konusundaki teyyakuza girerek arama tarama faaliyeti başlattı.

Kırklareli'nde bu saatlerinde bir anda bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Derelerin taşmasıyla İğneada Demirköy arasında bulunan bağlantı yolları sular altında kaldı.

Ekipler teyyakuzda

Derelerden taşan sular ormanın içerisinde kurulu bungalov evleri sular altına bıraktı. Ekipler, bungalov evlerde kayıp veya mahsur kalabileceğini değerlendirerek bölgedeki arama ve tarama faaliyetlerini artırdı.

AFAD, UMKE'nin yanı sıra askeri araçlarında bölgede çalışmalara katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Yaşam

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