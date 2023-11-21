Şırnak'ta 3 gündür devam eden sağanak yağış, topraktan yapılan ağılın çökmesine neden oldu. 3 koyun telef oldu.

Sağanak yağış ağıl çökertti, koyunlar telef oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ta 3 gündür devam eden sağanak yağış, topraktan yapılan ağılın çökmesine neden oldu. 3 koyun telef oldu.

Şırnak'ta aralıksız devam eden sağanak yağış nedeni ile merkeze bağlı Kumçatı beldesinde ikamet eden Süleyman Akın'a ait, topraktan yapılan küçük baş hayvan ağılı koyunların üzerine çöktü. Çökme sonucu göçük altında kalan 3 koyun telef oldu. Hayvan sahibinin erken fark etmesi üzerine telef olan hayvan sayısının artmasının önüne geçildi. Çevrede bulunan vatandaşların yardımı ile içerideki koyunlar dışarı çıkarıldı. Ağılın çökmesinin ardından enkaz altına kalan hayvanlar vatandaşların yardımı ile çıkarıldı. Olay ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan Hamit Akın; "Dün akşam yağış ve fırtına nedeniyle babama ait ağıl çöktü. İçeride 3 koyun telef oldu" dedi.