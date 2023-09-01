- ÖZEL) Sağanak sonrası şaşkına çeviren görüntü

Yağmurun ardından cadde köpürdü, vatandaşlar sebebini merak etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak yağmur sonrası cadde köpürdü. Araçlar köpükle kaplanan caddede ilerlemekte zorluk çekerken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Köpüğün sebebi ilse bilinmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında İzmit ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sebebiyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Yağmurun ardından Sanayi Mahallesi Mezbaha Caddesi aniden köpürmeye başladı. Caddede köpük baloncukları oluşurken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Telefonlarına sarılan vatandaşlar ise şaşkınlıkla olan biteni kaydetti. Köpüğün çıkış sebebi ise bilinmiyor.

"Sokak jakuzi gibi köpürmeye başladı"

Yağmur sonrası birden köpüklerin çıktığını söyleyen Levent Aykut Yıldız, "Saat 12.00 sıralarında bir anda yağmur yağmaya başladı. Baya sağanak yağış başladı, daha sonra yol köpürdü. Sonra yol komple köpük oldu buradan sanayinin girişine kadar. Geçmişte böyle bir şey olmamıştı ilk defa oldu. Şaşırdık bizde sağanak yağış vardı arabaların üstünü kapatıyorduk. Bir anda sokak jakuzi gibi köpürmeye başladı. ya yoldan geçerken bir şey döküldü ya da kanalizasyona bir şey karıştı. O köpürdü muhtemelen sokak tamamen bembeyaz oldu. Gelip geçenler çok şaşırdı. Hatta arabaya bindik video çektik, yolda görenler baya şaşkın şekilde bakıyorlardı. Kimisi arabadan inip köpükleri çekmeye çalışıyordu. Hiçbir şeye başvurmadık zaten kendi kendine gitti" dedi.