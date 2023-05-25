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Sağanak öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu

Yaşam Haberleri

Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluşurken yağmur öncesi çakan şimşekler cep telefonları ile kaydedildi. Sağanak öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu

Sağanak öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu

KARABÜK - Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluşurken yağmur öncesi çakan şimşekler cep telefonları ile kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur etkili oldu. Safranbolu ilçesindeki yağışla birlikte yollar göle döndü. Kentte yağış öncesi çakan şimşekler vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken görsel şölen oluşturdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Yaşam

Karabük Yaşam Haberler

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