Sağanak öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu
Yaşam Haberleri
Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluşurken yağmur öncesi çakan şimşekler cep telefonları ile kaydedildi. Sağanak öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu
Sağanak öncesi çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu
KARABÜK - Karabük'te etkili olan sağanak yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluşurken yağmur öncesi çakan şimşekler cep telefonları ile kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Karabük'te sağanak yağmur etkili oldu. Safranbolu ilçesindeki yağışla birlikte yollar göle döndü. Kentte yağış öncesi çakan şimşekler vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken görsel şölen oluşturdu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Yaşam