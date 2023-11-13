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Sağanak elektrik kesintisine sebep oldu: Sokaklar karanlığa büründü

Çankırı'da etkili olan sağanak yağış, elektrik kesintisine sebep oldu. Sokaklar bir süre karanlığa büründü. Çankırı'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, elektrik kesintisini de beraberinde getirdi. Sokaklar uzun bir süre karanlığa bürünürken şehri araç farları aydınlattı.