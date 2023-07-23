Safranbolu'da Üretilen Kahve Kokulu Kolonya Yoğun İlgi Görüyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üretilen kahve kokulu kolonya yoğun ilgi görüyor.

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Türkiye'nin ilk ve tek Kahve Müzesi'ni açan Semih Yıldırım, kokudan ilham alarak kahve kokulu kolonya yapmaya karar verdi. Ar-Ge çalışmalarını tamamlayan Yıldırım'ın ürettiği kahve kokulu kolonyalar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Semih Yıldırım, 2019 yılında açtıkları Kahve Müzesi ile farklı bir konsept oluşturduklarını ve her geçen gün ilginin arttığını belirtti. İlginin artmasının verdiği güçle Türk kahvesi üzerine farklı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Türk kahvesini çok çeşitlendirdik. Çok farklı damak zevklerine uygun kahveler ürettik. Bunun yanında da koku anlamında da Türkiye'nin yine ilk kahve kolonyasını AR-GE çalışmalarını bitirerek satışa çıkarttık. Çok farklı bir koku oldu. Kahve kokusunu ciddi anlamda böyle insanların hissederek özel bir kolonya haline getirdik. O da çok ilgi görüyor" dedi.

"Dünyada petrolle beraber en fazla ticareti yapılan ürün kahve" diyen Yıldırım, "Dolayısıyla da ülkemiz içerisinde katma değer kazandıracak ürünler çıkartmak adına biz de farklı çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Kolonyamız da bunlardan biri oldu. Devam ediyoruz çalışmalara. İnşallah daha da çeşitlendirerek bu ürün çeşidini fazlalaştırarak da ülke ekonomisine katkı sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Müzeye gelen insanların sadece gezi amaçlı gelmediğini aktaran Yıldırım, "Sonuçta burada gezi gelişini bitirdikten sonra da kahve içiyor. Daha sonra da bizim bu farklı yaptığımız ürünleri satın almak istiyor. Dolayısıyla bir satış bölümümüz var. Mağaza satış bölümümüz var. Burada çok ciddi ilgi gösterdiler. Kahve kokusu zaten insanı mutlu eden bir koku. Biz de bunu kolonyada yaptıktan sonra gerçekten çok parfüm kalitesini de yapıyoruz. Bir de ürünü gerçekten çok özel kalitede yaptık. Türkiye'de şu anda böyle İstanbul'da Galataport gibi satış noktaları olan zincir mağazalarda bulunuyor. Kapadokya'da bulunuyor. Dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi yurt dışıyla ilgili de bir çalışmamız var. Hollanda'ya göndermekle ilgili görüşmelerimiz bir yandan devam ediyor" diye konuştu.

Yıldırım, "Patentli bir ürün haline getirdik ama Türkiye'de tabii patent olayı biraz zor. Ama biz bunu kendimiz patentledik. Dediğim gibi bunu çeşitlendirmek asıl maksadımız. Oda kokusundan tutun araç kokusuna kadar çeşitlendirmeyi düşünüyoruz. Onları da zaman içerisinde patentlemeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Gelen ziyaretçiler de kendilerine ikram edilen kahve kokulu kolonyanın kokusunun rahatsız edici olmadığını, aksine mutlu edici bir tarafı bulunduğunu dile getirdiler. - KARABÜK