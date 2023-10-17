Safranbolu'da Uçamayan Güvercin Kurtarıldı

Safranbolu'da Misak-ı Milli meydanında uçamayan bir güvercin, Ayşen Uzunsoy tarafından yakalanarak Safranbolu Belediyesi veteriner hekimlerine teslim edildi. Uzunsoy, hayvanlara olan duyarlılığını dile getirerek, güvercini kurtarmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

TUNAKAN YILDIRIM

Safranbolu'da yaşayan Ayşen Uzunsoy, şehir merkezi yer alan Misak-ı Milli meydanında uçamadığını fark ederek güvercini yakalayarak Safranbolu Belediyesi veteriner hekimlerine teslim etti. Uzunsoy, "Hayvanlar benim hassas noktam, hiç kıyamıyorum. Can onlar, bütün sokak hayvanları hepsi benim" dedi.

Safranbolu'da yer alan Misak-ı Milli meydanında oturma esnada bir güvercinin uçamadığını fark eden Ayşen Uzunsoy müdahele etmek için güvercinin yardımına koştu. Etraftan bulduğu delikli bir kutu içine güvercini koyan Uzunsoy, satın aldığı ot ile onu besledi ve güvercini kucağında taşıyarak soluğu Safranbolu Belediyesi halk masasında aldı. Halk Masası görevlileri Uzunsoy'un gözyaşlarına hakim olamadığı için onu test etmeye çalıştı ve ardından Safranbolu Belediyesi hayvanını doldurdu ve haber veren veteriner hekimleri halk masasına davet etti.

"HAYVANLARA HİÇ KIYAMIYORUM"

Ayşen Uzunsoy şunları söyledi:

"İş merkezinin önünden geçiyorum. Uçamayan bir güvercin fark ettim. Meydanın karşısında yer alan halk masasına gittim. 'Veterinerlik hizmetimiz var biz ulaştırırız' dediler. Kutuyu buldum, buğday aldım, güvercini yakalayabilmek için. İnşallah sağlığa kavuşacak. Uçamıyordu, bir tavuk 2 metreye kadar havalanıyordu. Hayvanlar benim hassas noktam, hiç kıyamıyorum. Can onlar, bütün sokak hayvanları hepsi benim. Bir tane kedim var iki tane kuşum var. Belediyenin veterinerlerine emanet edip az sonra içim rahat edecek. Hayatta en zor şey çaresizlik, hangi konuda olursa olsun. Sokakta yaşayan canlılar çaresizliği, onun için hiç kıyamıyorum, sürekli yöneliyorum, onları besliyorum, yaralananları sağlığına kavuşturmak için veterinerlere götürüyorum."

Güvercini teslim alan görevli, tedavisi yapıldıktan sonra güvercinin doğal ortamına bırakılacağını söyledi.