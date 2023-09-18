Safranbolu'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karbon salınımın azaltılmasına yönelik dikkat çekmek amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri çerçevesinde Misak-i Milli Meydanı'nda toplanan kadınlar 11. Süslü Kadınlar Bisiklet Turunu düzenledi. Etkinlikte balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, 'Bisiklet En İyi Psikologdur' ve 'Bisiklet Medeniyettir' yazılı dövizlerle bisikletin önemini ortaya koydu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de etkinliğe katılarak kadınlara destek verdi.

Başkan Köse, düzenlenen etkinliğin bir amacının olduğunu belirterek, "Kadınlarımıza, erkeklerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum öncelikle. Çünkü her yıl düzenlenen bu etkinliğin bir amacı var elbette. Dünyamızda şu anda iklim krizi hat safhada. Bununla uğraşıyoruz, mücadele ediyoruz. Biz de Safranbolu'daki kadınlarımızla, çocuklarımızla, erkeklerimizle mesaj vermek istiyoruz. Karbon salınımını azaltmak için bisiklet kullanımı çok önemli. Bisiklet kullananlara da trafikte yol vermek onların varlığını kabul etmek çok önemli. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından kentte bisikletlerle tur atıldı. - KARABÜK