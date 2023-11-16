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Safranbolu'da su kanalına düşen inek kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Karıt köyünde su kanalına düşen bir inek, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İnek, iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.