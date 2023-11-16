Safranbolu'da su kanalına düşen inek kurtarıldı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Karıt köyünde su kanalına düşen bir inek, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İnek, iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkarıldıktan sonra sahibine teslim edildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde su kanalına düşen inek, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Karıt köyünde ineğin su kanalına düşerek çamura saplandığını görenler, hayvanı kendi çabalarıyla kurtarmayı başaramayınca durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile AFAD ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından iş makinesi yardımıyla düştüğü kanaldan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yaşam