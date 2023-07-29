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Safranbolu'da su deposuna düşen kedi kurtarıldı

Yaşam Haberleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir çeşmenin su deposuna düşen kedi, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kedinin merdiven yardımıyla çıkartıldığı depodan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde su deposuna düşen kedi kurtarıldı.

Cemalcaymaz Mahallesi'ndeki bir çeşmenin su deposundan kedi sesi duyan vatandaşlar, kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için harekete geçti.

Yaklaşık 2 metre derinliğinde depoya merdiven indiren vatandaşlar, kedinin merdivene tırmanarak çıkmasını sağladı.

Merdiven yardımıyla kurtarılan kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Yaşam

Safranbolu Karabük kedi Yaşam Haberler

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