Safranbolu'da şarampole uçan araçta 5 kişi yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın şarampole uçması sonucu 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu - Bartın kara yolu Beştepeler mevkiinde meydana geldi. A.D. idaresindeki 28 AP 399 plakalı hafif ticari araç, Bartın istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan A.D., Y.D., M.D. ve M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü A.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK