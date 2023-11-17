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Safranbolu'da Mahsur Kalan Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düştüğü su kanalında mahsur kalan büyükbaş hayvanı, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı. Olay, Karıt köyü mevkiinde meydana geldi. Büyükbaş hayvanı su kanalına düşen çiftçi, kendi imkanları ile ineğini çıkaramayınca itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşlar sonucunda iş makinesinin yardımıyla inek mahsur kaldığı yerden kurtarılarak, sahibine teslim edildi.