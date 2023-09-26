Safranbolu'da İki Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Yasin ve Muhammed Açıkgöz kardeşlere ait iki katlı evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İki katlı ev alevlere teslim oldu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay Cemalcaymaz Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Yasin ve Muhammed Açıkgöz kardeşlere ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İnceleme başlatılan yangın nedeniyle iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.