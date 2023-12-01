Safranbolu'da Dünya Engelliler Günü Programı Düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda özel çocuklar etkinlikler gerçekleştirdi. Gürültü ve Sağlık Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gürültü ve Sağlık Derneği tarafından Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gürültü ve Sağlık Derneği Başkanı Doç. Dr. Nihat Yılmaz, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Biz Birlikte Güzeliz" projesi kapsamında, özel çocuklarla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Yılmaz, "Dünyanın en güzel ve özel öğrencilerine velilik yapan ailelerine ve onlara eğitim veren öğretmenlerine teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri halk oyunu ve zeybek oynadı, şarkılar seslendirdi.

Etkinlik, protokol üyelerinin öğrencilere çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.