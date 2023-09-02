Safranbolu'da Devrilen Araçta 5 Kişi Yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç devrildi ve araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı.
Karabük-Bartın kara yolunda A.D. idaresindeki 28 AP 399 plakalı hafif ticari araç, Beştepeler mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Sürücü A.D. ile yanındaki M.D, A.D, Y.D. ve M.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Yaşam