Safranbolu'da çıkan orman ve ot yangınları kontrol altına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan orman ve ot yangınları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle evlere sıçramadan söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki ayrı noktada çıkan orman yangını ile ot yangını havadan ve karadan müdahaleyle evlere sıçramadan söndürüldü.

Safranbolu ilçesinde Sucuini mevkiindeki çiftlik evlerin bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı sonucu bölgeye yönlendirilen iki yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Orman İşletme arazözleri ve Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan Yazıköyü içerisinde çıkan örtü yangını ise evlere sıçramadan bölgede orman yangınında bulunan ekipler tarafından söndürüldü. - KARABÜK