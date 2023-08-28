Safranbolu'da 5 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Karıt köyünde 5 katlı bir apartmanın çatı katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.