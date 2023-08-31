Safranbolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla düzenlenen fener alayında sokakları inleten komandolar vatandaşlardan alkış aldı. Safranbolu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, komandoların marşlarıyla coşan vatandaşlar büyük alkışlarla destek verdi.

Tarihi ilçenin sokaklarını inleten komandolar vatandaşlardan büyük alkış aldı

Safranbolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları dolayısıyla düzenlenen fener alayında sokakları inleten komandolar vatandaşlardan alkış aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 101. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Safranbolu Kaymakamlığı tarafından fener alayı düzenlendi. Törene CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İlçe Emniye Müdürü Sinan Çankal, Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Dr. Yusuf Küçükbaşol, siyasi parti temsilcileri, STK temsilciler, çok sayıda vatandaş ile komandolar katıldı. Sunal Tülbentçi Öğretmenevi önünden başlayan fener alayı Misak-ı Milli Meydanında son buldu.

Fener alayına Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı komandoları damga vurdu. Komandoların 'Ne Mutlu Türküm Diyene', 'Allah Tektir, Ordusu Türktür', ve 'Yaşasın Devlet Var Olsun Millet' marşları sokakları inletirken vatandaşlardan da alkış aldı.

Etkinlik Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen Bora Duman konseri ile devam etti. Konser öncesi konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çok kıymetli bir şehirde yaşadıklarını belirterek, "Atalarımız koruyarak bize aktarmışlar. Bizde aynı bilinçle, onlardan aldığımız ilhamla gelecek nesillere aktarmak ve bu kentin adına yakışır bir şekilde çok güzel işler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Milletvekili Cevdet Akay da, "26 Ağustos da Büyük Taaruzla başlayıp 30 Ağustos da yurdumuzun her köşesini işgal etmiş düşmanlardan ülkemizi kurtaran ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, terörle mücadele eden kahramanlarımızı minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahne alan ünlü sanatçı Duman, birbirinde güzel şarkıları hayranları ile söyledi. Kalabalığı coşturan Duman'a Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından hediye takdim edildi.