Safranbolu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi İşbirliğiyle Binlerce Kişi Mesleki ve Spor Kurslarından Yararlandı

Safranbolu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Leyla Dizdar Kültür Merkezi mesleki teknik eğitim kursları ile Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonu'nda açılan spor kurslarından bine yakın kişi yararlanma imkanı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Safranbolu Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışını kentin her noktasına yaymak için tüm gücüyle mücadele etmeye devam ettiği belirtildi. Bu anlayışla vatandaşların iş hayatında farklı alanlarda donanıma sahip olması için Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ile yapılan işbirliği çerçevesinde Leyla Dizdar Kültür Merkezinde açılan mesleki teknik eğitim kurslarında son 1 yılda 250'den fazla vatandaşa hizmet sağlandığı ifade edilen açıklamada, "Merkezde açılan bilgisayar işletmenliği, autocad, hızlı klavye kullanımı, İngilizce A1, işaret dili, çocuk gelişimi, girişimcilik bölümlerinden oluşan mesleki ve teknik edindirme kursları ile 250'den fazla kursiyere eğitim verildi. Vatandaşlar ayrıca, Safranbolu Belediyesi Erdoğan Caymaz Yeni Nesil Spor Salonunda 7-14 yaş için voleybol, 7-17 yaş için basketbol, 5-7 yaş için jimnastik, pilates, sağlıklı yaşam için harekete geç ve geleneksel Türk çocuk oyunları kurslarında 800'den fazla kişi eğitim aldı. Teknoloji, iş hayatı, sağlık, spor, sosyal aktivite, girişimcilik ve daha birçok bölüm ile Safranbolu Belediyesi mesleki teknik eğitim ile spor kurslarında, son 1 yılda binden fazla kişi faydalandı" denildi. - KARABÜK