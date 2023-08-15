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Safranbolu Belediyesi'nin '2. En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması' Başvuruları Devam Ediyor

Yaşam Haberleri

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması için başvuru süreci 7 Ağustos'ta başladı ve 4 Eylül'de sona erecek. Yarışmaya katılmak isteyenler enguzelbalkon@safranbolu.bel.tr adresinden başvuruda bulunabilirler. Yarışmada birinci olanlara 5 bin TL, seçici kurul özel ödülüne layık görülen kişiye ise 2 bin 500 TL ödül verilecektir.

Safranbolu Belediyesi'nin '2. En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması' için 7 Ağustos'ta başlayan başvuru süreci 4 Eylül'de son bulacak.

Safranbolu Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması için 7 Ağustos'ta başlayan başvuru süreci devam ediyor. Şu ana kadar yoğun ilgi gören yarışma için son başvuru tarihi 4 Eylül 2023 olarak belirlendi.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin enguzelbalkon@safranbolu.bel.tr adresinden başvuruda bulunması gerekecek. Yarışmada her kategoride birinci olanlara 5 bin TL, seçici kurul özel ödülüne layık görülen kişiye ise 2 bin 500 TL ödül verilecek.

Kaynak: ANKA / Yaşam

Safranbolu Eylül Bahçe Yaşam Haberler

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