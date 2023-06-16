Safranbolu Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri karne heyecanı yaşadı

Safranbolu Belediyesi Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi'nin öğrencileri ilk karne heyecanını yaşadı. Karnelerini Safranbolu Belediye Başkanvekili Kemal Akgül'ün elinden alan öğrenciler için kısa bir açıklama yapan Akgül, eğitimin önce ailede, daha sonra okulda başladığını belirtti.

Safranbolu Belediyesi Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakımevi'nin öğrencileri ilk karne heyecanını yaşadı.

Bu yıl nisan ayında hizmete açılan Safranbolu Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi'nin küçük öğrencileri, karnelerini Safranbolu Belediye Başkanvekili Kemal Akgül'ün elinden aldı. Karne töreninin ardından kısa bir açıklama yapan ve eğitimin önce ailede, daha sonra okulda başladığını belirten Akgül, şunları söyledi:

"Çocuklar bizim her şeyimiz. Malumunuz günümüzde anasınıfları, kreşler eğitime ilk adımda oldukça önemli yer almakta. Belediye Başkanımız Sayın Elif Köse'nin talimatı, değerli bağışçımızın katkıları ile kısa sürede kreşimizi hizmete aldık. Buradaki tüm personelimiz alanında uzman. Yani aileler güven içerisinde çocuklarını emanet ediyorlar."

Ailelere ve çocuklara yoğun programı nedeniyle törene katılamayan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin selam ve sevgilerini de ileten Kemal Akgül, "Her bir çocuğumuzu gözlerinden öpüyor, tüm yaşamları boyunca, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" dedi.