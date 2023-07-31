Safranbolu Belediyesi 'En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması' Başvuruları Başlıyor

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen 'En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması' için başvurular 7 Ağustos'ta başlıyor. Vatandaşlar, çevrim içi olarak 4 Eylül 2023 tarihine kadar başvuruda bulunabilecekler. Yarışmada birinci olanlara 5 bin TL, seçici kurul özel ödülüne layık görülenlere ise 2 bin 500 TL ödül verilecek.

Safranbolu Belediyesi tarafındann bu yıl ikinci kez düzenlenen 'En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması' başvuruları 7 Ağustos'ta başlıyor.

Safranbolu Belediyesi'nin organize ettiği 'En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin Yarışması' için vatandaşlar 7 Ağustos ile 4 Eylül 2023 tarihleri arasında enguzelbalkon@safranbolu.bel.tr adresinden çevrim içi olarak başvuruda bulunabilecek. Yarışmada her kategoride birinci olanlara 5 bin TL, seçici kurul özel ödülüne layık görülene ise 2 bin 500 TL ödül verilecek.