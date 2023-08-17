Safranbolu Belediyesi Çankaya Parkı Vatandaşların Beğenisini Kazanıyor

Çankaya Belediyesi'nin destekleri ile yapılan Safranbolu Belediyesi Çankaya Parkı, vatandaşlar tarafından beğeni topluyor. Parkta yer alan özel tasarım oturma alanları ile akşam saatlerinde yoğun ilgi görüyor. Ayrıca park içerisindeki Halkın Bakkalı'nda organik ürünler de satılıyor.

Çankaya Belediyesi'nin destekleri ile 14 Ekim 2022 tarihinde temeli atılan ve 8 Haziran 2023 tarihinde açılışı yapılan Safranbolu Belediyesi Çankaya Parkı vatandaşlardan beğeni topluyor. Özellikle akşam saatlerinde konsept parkta yer alan tüm oturma alanları dolup taşıyor.

Safranbolu Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde yer alan, yeşilliklerin içerisinde özel tasarım oturma alanları alanları ile ilgi uyandıran Çankaya Parkı açıldığı günden bu yana vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Piknik çantalarını, çayını, kahvesini yanlarına alıp konsept parka gelen vatandaşlar aileleri ve arkadaşlarıyla hoş vakit geçiriyor.

Vatandaşlar Çankaya Parkı içerisinde yer alan Türkiye'deki çeşitli tarım ürünleri kooperatiflerinin ürünleri ile cuma ve cumartesi günleri Safranbolu Belediyesi seralarında yetişen organik ürünlerin de satıldığı Halkın Bakkalı'ndan alışveriş yapmayı da ihmal etmiyor.