Kağıthane'de bir berber dükkanının önünde saç tıraşı için sıra bekleyen bir kişinin üzerine ikinci kattan bir kedi düştü. Olay anı kameraya yansıdı.

Saç tıraşı için sıra bekliyordu, ikinci kattan üzerine kedi düştü

İSTANBUL - Kağıthane'de kaldırımda oturan bir kişinin üzerine ikinci kattan kedi düştü. Kedinin adamın üzerine düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, inanılmaz olay bir hafta önce Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Bir berber dükkanının önünde saç tıraşı olmak için sıra bekleyen Faruk Altınay'ın başına inanılmaz bir olay geldi. Dışarıda oturarak sıra bekleyen Altınay'ın üzerine binanın ikinci katından bir kedi düştü. Genç adam neye uğradığını şaşırırken, elindeki telefonu ise yere düştü. Altınay'ın omzunda ve kolunda hafif sıyrıklar oldu. Adı Fırfır olduğu öğrenilen kedi kayıplara karışırken, o anlar ise kameraya yansıdı.