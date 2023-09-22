Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Subaşı Meydanı'nın tarihi dokusuna yeniden kavuşması için yürütülen projede çerçevesinde yapılan Sa'di Bey Mescidi, kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı. Kentin en önemli bölgelerinden biri olan Subaşı Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan dönüşüm projesinde sona gelindi.

- Sa'di Bey Mescidi kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Subaşı Meydanı'nın tarihi dokusuna yeniden kavuşması için yürütülen projede çerçevesinde yapılan Sa'di Bey Mescidi, kılınan ilk cuma namazı ile ibadete açıldı.

Kentin en önemli bölgelerinden biri olan Subaşı Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan dönüşüm projesinde sona gelindi. Bölgedeki otopark problemine neşter vuran Yeraltı Mekanik Otoparkı'nın hizmete girmesi, Sultan 2'nci Abdülhamid Han tarafından yaptırılan ve zaman içerisinde yok olan tarihi 8 kurnalı Hamidiye Çeşmesi'nin aslına uygun olarak yeniden yapılması ve meydan düzenleme çalışmalarının gerçekleştirilmesinin ardından Sa'di Bey Mescidi'nin yapımı da tamamlandı.

Zarif ve çağdaş mimari anlayışıyla yeniden yapılan Sa'di Bey Mescidi, bugün kılınan cuma namazı ile ibadete açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta cemaat mescit avlusuna taşarken, mabetteki ilk namazı da İl Müftüsü Seyfullah Çakır kıldırdı.

"Sa'di Bey Mescidi ile geçmiş ihya edildi"

Osmanlı döneminde şehrin merkezi olan Subaşı Meydanı'nı eski haline getirdiklerinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'da tarihi ve çok güzel alan ile meydanlarımız var. Şubaşı Meydanı da bunların başında geliyor. Özellikle Samsun'un tam merkezi ve odak noktasında olan bir meydan olma özelliği taşıyor. Burada daha önce Vehbi Gül zamanında bir çarşı yapılmıştı. Orada da bir mescit vardı. Ancak ondan önce de Osmanlı döneminde var olan Sa'di Bey Mescidinin olduğu yerdeyiz. Eski proje çalışır hale gelmemiş, demode olmuştu. Yeniden bu çarşıyı yorumlayarak mekanik otopark ve Sa'di Mescidini ibadete açmış olduk. Bunların yanı sıra 2. Abdülhamid Han'ın kendi hayrına yaptırdığı çeşmenin aynısı yaptırdık. Yani 'Subaşı' ismini alan bu meydanı yeniden ihya etmiş olduk. Samsun'un dönüşümünde ana projelerimizden bir tanesi idi. Daha önceden hayırseverler tarafından yapılan camiyi de yeniden inşa ederek, onların hayırlarının devam etmesine de vesile olduk. Şehrimize ve ülkemize de hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan namaz çıkışı cemaate yemek ikramında bulunuldu.