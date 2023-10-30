Rüzgarın Etkisiyle Yola Çıkan Çöp Konteyneri Vatandaşlar Tarafından Durduruldu

Sarıyer'de rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki çöp konteyneri yokuş aşağı kaydı. Araçların arasında ilerleyen çöp konteyneri herhangi bir kazaya sebep olmadan çevredekiler tarafından durduruldu.

SARIYER'de rüzgarın etkisi ile yol kenarındaki çöp konteyneri yokuş aşağı kaydı. Araçların arasında ilerleyen çöp konteyneri herhangi bir kazaya sebep olmadan çevredekiler tarafından durduruldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Hacıosman Bayırı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan çöp konteyneri esen rüzgarın etkisi ile durduğu yerden hareket ederek yola çıktı. Trafikte seyir halindeki araçların arasında aşağı doğru giden çöp konteynerini fark eden vatandaşlar araçlarından inerek durdurdu. Vatandaşlar, herhangi bir kazaya sebep olmadan durdurdukları çöp konteynerini kaldırıma çıkardı. Çöp konteynerinin yolda ilerlediği anlar ve vatandaşların araçlarından inerek durdurduğu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.