Rüzgarın etkisiyle ağaç otomobilin üzerine devrildi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle kökünden kırılan ağaç, park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle kökünden kırılan ağaç otomobilin üzerine devrildi.
Keşan'da zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle, Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez Caddesi'nde, kaldırımdaki ağaç kökünden kırılarak, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam