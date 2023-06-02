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Rüzgar zor anlar yaşattı, sağanak yolları göle çevirdi

Yaşam Haberleri

Karabük'te etkili olan kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü.

Rüzgar zor anlar yaşattı, sağanak yolları göle çevirdi

KARABÜK - Karabük'te etkili olan kuvvetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken sağanak yağmur sonrası yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te şiddetli rüzgar etkili oldu. Kentin en kalabalık caddelerinden biri olan Kemal Güneş Caddesinde vatandaşlara zor anlar yaşatan rüzgar bir süre sonra yerini sağanak yağmura bıraktı.

Sağanak yağmur nedeniyle yollar göle dönerken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar güvenli alanlara geçerek ıslanmaktan kurtuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Yaşam

Karabük Yaşam Haberler

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