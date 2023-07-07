Rusya Uyruklu Daria Dzahafarova Müslüman Oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Rusya uyruklu Daria Dzahafarova Müslüman oldu, ihtida töreniyle Derya ismini aldı. İlçe Müftü Vekili Ayhan Akar'ın katıldığı törende, Dzahafarova'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi ve ihtida belgesi verildi.