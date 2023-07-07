Rusya Uyruklu Daria Dzahafarova Müslüman Oldu
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Rusya uyruklu Daria Dzahafarova Müslüman oldu, ihtida töreniyle Derya ismini aldı. İlçe Müftü Vekili Ayhan Akar'ın katıldığı törende, Dzahafarova'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi ve ihtida belgesi verildi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde Rusya uyruklu Daria Dzahafarova Müslüman oldu, ihtida töreniyle Derya ismini aldı.
İlçe Müftü Vekili Ayhan Akar'ın katıldığı Müftülük'te gerçekleştirilen ihtida töreninde, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra 22 yaşındaki Dzahafarova'ya İslam diniyle ilgili bilgi verildi.
Şahitler huzurunda kelimeişehadet getiren Dzahafarova'ya "ihtida belgesi" verildi, Rusça mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.
Dzahafarova, Derya ismini alarak Müslüman oldu.
Daha sonra Müftü Vekili Akar dua okudu.
Kaynak: AA / Ali Karataç - Yaşam