Rusya'dan Türkiye'ye Dönen Ayakkabı Tamircisi 54 Yıldır Hizmet Veriyor

Rusya'nın Sibirya bölgesinde doğan ve 55 sene önce memleketi Trabzon'a dönen 68 yaşındaki Kadem Morçoloğlu, Of ilçesindeki dükkanında 54 yıldır eskiyen ayakkabı ve çantaları onarıyor. Morçoloğlu, emekli olmasına rağmen mesleğini severek yapmaya devam ediyor.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde doğan ve 55 sene önce memleketi Trabzon'a dönen 68 yaşındaki Kadem Morçoloğlu, Of ilçesindeki dükkanında 54 yıldır eskiyen ayakkabı ve çantaları onarıyor.

Dedesinin işi nedeniyle yerleştikleri Rusya'dan ailesiyle 1968'de Türkiye'ye dönerek Sürmene ilçesinde yaşamaya başlayan Morçoloğlu, 14 yaşında çırak olarak ayakkabı tamirciliğine başladı.

Mesleğinde kendini geliştiren ve yaşadığı yere 15 kilometre uzaklıktaki Of ilçesinde dükkan açan Morçoloğlu, zanaatını 54 yıldır aynı yerde sürdürüyor.

İş yeri yokuş üzerinde olduğu için ilçede "Rampadaki Kadem amca" olarak tanınan Morçoloğlu, emekli olmasına rağmen mesleğini severek yapmaya devam ediyor.

"Ben de memnunum, müşterilerim de benden memnun"

Her sabah 09.00'da dükkanını açan ve günlük 30 kilometre yol kat eden Morçoloğlu, AA muhabirine, ilkokul döneminin Rusya'da geçtiğini söyledi.

Ailesiyle Sürmene'ye geldikten sonra 14 yaşındayken çırak olarak bir ustanın yanında ayakkabı tamirciliğine başladığını anlatan Morçoloğlu, "15 senedir emekliyim. Zanaatımı sevmesem yapmam. İlgim iyi, işim güzel. Ben de memnunum, müşterilerim de benden memnun. Aynı yerde 54 yıldır hizmet veriyorum." diye konuştu.

Morçoloğlu, çalışmayı sevdiğini belirterek, "Gücüm yettiğince çalışacağım. İşimi bırakamam, seviyorum. Emekliyim, illa para kazanma davasında değilim. Hizmet yapayım istiyorum. Çalışmaya alışkınım." dedi.

"Kadem ustadan memnunuz"

Müşterilerden Yüksel Yaşar da Kadem Morçoloğlu'nun, ilçede "Rampadaki Kadem amca" olarak herkes tarafından bilindiğini dile getirdi.

Kadem ustadan memnun olduklarını vurgulayan Yaşar, "Kadem amcamız diyoruz. Biz çocuktuk, okula giderken ayakkabılarımızı tamir ederdi. Bugün biz de emekli aşamasına yaklaştık ama Kadem amcamız sağ olsun, kendisi yıllar önce emekli olmasına rağmen mesleğine burada devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yaşar, bu tarz mesleklere ciddi anlamda ihtiyaç bulunduğuna işaret ederek, "Of ilçemize yıllardır hizmeti devam ediyor. Yeri aynı yer. Burada hizmetlerini sürdürüyor. Rabbim sağlık versin." şeklinde konuştu.