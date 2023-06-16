Rusya'da Devlet Otomobil Denetim Merkezi'nde yaşayan kediye 'Müfettiş' adı verildi

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, Novgorod bölgesinde bulunan Devlet Otomobil Denetim Merkezi'ne yaklaşık 1 ay önce gelen kedinin, çalışanların iyi davranması sonucu merkezde kalmaya karar verdiği ifade edildi. Kedinin 'her şeyi kontrol ettiği ve incelediği' bu sebeple 'Müfettiş' adı verildiği aktarıldı.EMERCOM'dan yapılan açıklamada, "Bir ay önce Novgorod bölgesindeki Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Devlet Otomobil Denetim Merkezi'ne gri bir kedi geldi. Etrafındaki insanların nazik olduğunu fark edince kalmaya karar verdi. Her şeyi kontrol etme ihtiyacı nedeniyle kediye hemen bir takma ad verildi, Müfettiş. Kedinin yaptığı ilk şey, köpeklerin merkezin bulunduğu alana girmesini 'yasaklamak' oldu. Yabancılar derhal kovuldu. Sırada kelebekler var" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam