- Römork havuz oldu

Sıcaktan bunalan gençler çareyi traktör römorkunda buldu

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sıcaktan bunalan gençler, traktör römorkunu havuz yaparak serinledi. Römork içerisinde su şakaları yapan gençlerin eğlenceli anları ise kameralara yansıdı.

Mudurnu ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Munduşlar köyünde ikamet eden gençler aşırı sıcaklara karşı ilginç bir çözüm buldu. Boş olan traktör römorkuna branda seren gençler, ardından içini su doldurdu. Gençlerin tamamen su ile doldurduğu römork, havuza çevrildi. İçerisine serinlemek için giren gençlerin eğlenceli anları ise kameralara yansıdı.

Aşırı sıcaklar sebebiyle köylülerin tarlalarında gece saatlerinde çalıştığını söyleyen muhtar Hakkı Yiğit, "Havaların sıcak olması sebebiyle arkadaşlarımız gece tarlalarında ot, saman, balya toplama işlemleri yapıyor. Gündüz ise sıcaktan dolayı işlerini yapamıyorlar. Denize olan mesafemiz 250 kilometre. Bizde bu sebeple denize gidemiyoruz ama köyümüze denizi getirdik. Römork havuz bizim için çok eğlenceli bir etkinlik oluyor" dedi.

(EÖ-HFV-NSO-Y)