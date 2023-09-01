Rizeli Balıkçılar 'Vira Bismillah' Diyerek Denize Açıldı

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Rizeli balıkçılar, Pazar ilçesinde düzenlenen törenle denize uğurlandı. Rize Valisi ve Belediye Başkanı da etkinliğe katıldı.

1) RİZELİ BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI

DENİZLER'de 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesi sonrası, Rizeli balıkçılar Pazar ilçesinde düzenlenen törende havai fişek ve folklör gösterisi eşliğinde denize uğurlandı.

Denizler 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle Rizeli balıkçılar törenle denize uğurlandı. Rize'nin Pazar ilçesi Kirazlı limanında düzenlenen etkinliğe Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, balıkçı kooperatif üyeleri, gemi sahipleri ve tayfalar katıldı. Denize açılmayı bekleyen balıkçılar,gece yarısı sonrası folklör gösteri ve havai fişeklerle 'Vira Bismillah' diyerek, limandan ayrıldı.