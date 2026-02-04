Haberler

Rize'de Handüzü Yaylası'nda Karlı Kaplı Doğa ve Deniz Manzarası

Güncelleme:
Rize'deki 1800 rakımlı Handüzü Yaylası, kışın sunduğu muhteşem manzarası ve dünya genelinden gelen sporcuların katıldığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ile dikkat çekiyor. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte bulutların, karla kaplı doğayı nasıl süslediği dronla kaydedildi.

RİZE'de 1800 rakımlı deniz manzaralı Handüzü Yaylası'nda, hava sıcaklığının yükselmesiyle vadilerde oluşan bulutların, karlı kaplı doğayla oluşturduğu seyrine doyumsuz görüntü, dronla kayda alındı.

Güneysu ilçesindeki deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki Handüzü Yaylası, kar kalitesiyle Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Kış sporlarının yeni rotası haline gelen yayla, adrenalin ve huzuru bir arada sunuyor. Deniz manzaralı yaylada kurulan 650 metrelik parkurda sporcular kıyasıya mücadele ederken, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları ise oksijeni bol doğanın keyfini çıkarıyor.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Handüzü Yaylası'nda hava sıcaklığının yükselmesiyle vadilerde oluşan bulut, seyrine doyumsuz bir manzara sunuyor. Bölgeye gelen ziyaretçiler, bir yandan şampiyonanın heyecanına ortak olurken diğer yandan da eşsiz manzaranın keyfini sürüyor. Ziyaretçilere görsel şölen sunan bulutların karlı kaplı doğayla görüntüsü dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
