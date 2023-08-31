Rize'nin Güneysu ilçesinde serinlemek için Katarahte Şelalesi tercih ediliyor

Rize'de sıcaktan bunalan vatandaşlar, Güneysu ilçesinde bulunan Katarahte Şelalesi'ne akın ederek serin sularda yüzüyor. İstanbul'dan gelen bir vatandaş ise çocukluğundan beri bu şelaleye geldiğini belirtiyor.

- Rize'nin Güneysu ilçesinde sıcaktan bunalanlar soluğu Katarahte Şelalesi'nde alıyor

RİZE - Rize'de hava sıcaklıklarının bunalan vatandaşlar serinlemek için deniz veya derelere akın ediyor. Sıcaktan bunalan çocuktan yaşlısına kadar herkes Rize'nin Güneysu İlçesi Kiremit köyünde bulunan Katarahte Şelalesine gelerek serin sularda yüzüyor. Bazı vatandaşlarda serinlemenin yanında adranelin yaşamak içinde kayalardan tırmanarak şelaleden kendilerini aşağıya bırakıyor.

"Ben İstanbul'da yaşıyorum ama çocukluğumdan beridir buraya geliyoruz"

İstanbul'dan Rize'ye geldiğini ve çocukluğunda derede çok fazla yüzdüğünü ifade eden İhsan Zeki Azaklı, "Hava çok sıcak. Yerimiz çok güzel. Burası doğal bir tabiat alanı. Buraya İnsan eli değmedi. Ben İstanbul'da yaşıyorum ama çocukluğumdan beridir buraya geliyoruz. Ben ayak üstü bile atlayamam. Bir yağmur yağdı biraz bulanık akıyor. Burası güzel" ifadelerini kullandı.

"Burası anlatılmaz yaşanır"

Güneysu ilçesinde Katarahte deresinin olmazsa olmaz olduğunu belirten İsmail Hakkı Yılmaz, "Vallahi burası müthiş bir yer. Burası anlatılmaz yaşanır. Benim imkanım olsa her gün buraya yüzmeye gelirim ama işten dolayı fırsat bulamıyoruz. Fırsat buldukça geliyorum. Bizde atlıyoruz. Yeni yağmur yağdı dibini bilmediğim için bu sene ilk defa giriyorum. O yüzden şimdi atlamam ama zamanında atlıyordum. Güneysu'da dereye gidelim dendiğinde direk akla Katarahte geliyor. Bu da buranın bir ayrılacağı" şeklinde konuştu.

"Ben bir kere atladım hemen alıştım"

Şelaleden atlamaktan korkmadığını ilk deneyiminin ardından alıştığını söyleyen Muharrem Azaklı, "Yüzüyorum serinliyorum. Her şeyi yapıyorum. Ben atlamaktan korkmuyorum. Alıştım artık. Yüze yüze, atlaya atlaya alıştım. Buradakiler yüzmeyi biliyor. Yukarıdan bir kere atlasalar alışırlar. Ben bir kere atladım hemen alıştım. Dere felaket iyi geliyor" diye konuştu.